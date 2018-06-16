أضحى ليونيل ميسي وخافيير ماسكيرانو، لاعبا المنتخب الأرجنتيني، يتساويان مع رقم مواطنهما الأسطورة دييغو مارادونا من حيث المشاركة في بطولة كأس العالم، بعد إقحامهما في مباراة الأرجنتين-أيسلندا اليوم السبت لحساب مونديال-2018 بروسيا.

ويشارك اللاعبان في المونديال الرابع في مسيرتهما رفقة منتخب "التانغو"، حيث لعبا في كأس العالم سنوات 2006 - 2010 - 2014 و 2018.

ولعب مارادونا بطولات كأس العالم سنوات 1982 - 1986 - 1990 و 1994.

ونجح مارادونا رفقة فريقه في التتويج بكأس العالم، بينما فشل ميسي وماسكيرانو في الظفر بالسيدة الكأس، حيث انهزما في المباراة النهائية سنة 2014 أمام المنتخب الألماني.