قالت وزارة الطاقة الروسية إن روسيا والسعودية لديهما توافق عام على أن صيغة التعاون بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة يجب أن تكون ذات "طابع مؤسس" وأن تُمدد حتى عام 2019 وما بعده, لمراقبة سوق النفط والتحرك المشترك عند الحاجة.

وأضافت الوزارة في بيان لها أمس الجمعة نقلا عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا والسعودية تعتزمان توقيع اتفاق مشترك سينقل تعاونهما في مجال الطاقة إلى مستوى جديد.

و كان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد أكد الخميس الماضي بموسكو أنه يتوقع اتفاقا "معقولا" حول مستويات الانتاج عندما تجتمع أوبك ومنتجو النفط غير الأعضاء بالمنظمة في فيينا الجمعة المقبل.

ومن المتوقع أن يتخذ خلال هذا الاجتماع قرارا بشأن ما إذا كان اتفاقهم الحالي لكبح إنتاج النفط بحاجة للتعديل, في الوقت الذي تثير فيه زيادة أسعار النفط في الآونة الأخيرة مخاوف بين بعض المشاركين في الاتفاق.

وتعارض كل من إيران وفنزويلا, العضوين في أوبك, مقترح زيادة المعروض النفطي.