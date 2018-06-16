كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن أن حارس مرمى المنتخب المصري، محمد الشناوي، رفض تسلم جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وأوروجواي، يوم أمس، لكونها مُقدمة من شركة مُنتجة للكحوليات.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الشناوي الذي قدم أداءً مذهلاً مع منتخب بلاده في مواجهة رفقاء لويس سواريز، يوم أمس، اضطر للتخلي عن المكافأة التقليدية التي حصل عليها أمس، كأفضل لاعب في المباراة، لكونه مسلماً يحظر عليه دينه استهلاك الكحوليات.

كما بيّنت الصحيفة ذاتها أن وجود بعض المنتخبات التي تنتمي لدول من هوية إسلامية، وبعض اللاعبين المسلمين في المنتخبات الأوروبية، قد يجعل المشهد وارد التكرار في المباريات المقبلة.