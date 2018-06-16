قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مازحا في تصريح، إنه يتمنى أن يهب الأميركيون للإنصات له باهتمام مثلما يفعل مواطنو كوريا الشمالية مع زعيمهم كيم جونغ أون، إلا أن التصريح سرعان ما أثار غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الإخبارية.

وكان هذا نموذجا جديدا لمزحة يلقيها ترامب عن زعماء أقوياء وقد ارتسمت على وجهه سمات الجد. وتثير تكهنات بين منتقديه بأنه معجب بأسلوب الحكام المستبدين.

وجاء تصريح ترامب ردا على سؤال خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" عما إذا كان سيدعو كيم للبيت الأبيض.

وأشار ترامب إلى أن زيارة كيم للبيت الأبيض محتملة قائلا: "حسنا هو زعيم دولة".

وقال ترامب مشيرا إلى الجناح الغربي للبيت الأبيض "يتحدث فيه بشعبه للإنصات باهتمام. أريد أن يفعل شعبي نفس الشيء".

وحين سأل الصحافيون ترامب عما يعنيه بتصريحه فقال "أنا أمزح. أنتم لا تعرفون روح الفكاهة".

وأعاد ذلك إلى الأذهان تصريحا ساخرا آخر، أدلى به ترامب خلال عشاء خاص مع مانحين في مارس، عندما أشار إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، لم يعد مقيدا بعدد فترات رئاسية.

وقال حينها: "رئيس مدى الحياة. يبدو ذلك جيدا. ربما يتعين علينا تجربة هذا"، لكنه أشار إلى انّه يمزح".