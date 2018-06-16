أصيب ثمانية أشخاص بجروح، اليوم السبت، نتيجة لدهس سيارة أجرة لعدد من الأشخاص وسط العاصمة الروسية موسكو، وقد تم اعتقال السائق.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية " قام أحد سائقي سيارات الأجرة، عند شارع إليانكا وسط موسكو، بالخروج إلى ممر المشاة ودهس عدد من الأشخاص. ووفقا للبيانات الأولية، فقد طلب 8 أشخاص المساعدة الطبية".

وأضاف البيان أن السبب المبدئي للحادث هو أن السائق فقد السيطرة على السيارة، حيث تم اعتقاله واقتيد إلى قسم الشرطة، وجاري التحقق في الحادثة.

وتأتي هذه الحادثة بعد ثلاثة أيام من انطلاقة بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا، والتي تشهد تدفقا لمئات آلاف المشجعين على البلاد.