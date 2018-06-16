أكد نبيل معلول مدرب المنتخب التونسي أن كل الأمور باتت جاهزة لملاقاة منتخب إنجلترا بعد غد الإثنين في ملعب فولغوغراد ضمن المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 المقامة حاليا في روسيا.

وقال مدرب المنتخب التونسي في تصريحات له اليوم السبت إن منتخب بلاده جاهز لهذه المواجهة المرتقبة, مبينا أن تشكيلة المنتخب التونسي التي ستواجه منتخب إنجلترا جاهزة في حال لم تطرأ إصابات في اليومين الأخيرين. وأضاف أن تونس ستخوض مواجهاتها أمام انجلترا بتشكيلة تضم كلا من معز حسن، ديلاون برون، علي معلول، صيام بن يوسف، ياسين مرياح، فرجاني ساسي، أنيس البدري، محمد أمين بن عمر، نعيم السليتي، فخر الدين بن يوسف ووهبي الخزري. وعلى الرغم من صعوبة المواجهة يسود التفاؤل معسكر المنتخب التونسي العازم على الخروج بنتيجة إيجابية من مباراته الافتتاحية.

يذكر أن المجموعة السابعة التي تعد من بين أصعب مجموعات كأس العالم روسيا-2018، تضم أيضاً منتخبي بلجيكا وبنما.