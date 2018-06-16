أعلنت لجنة الانتخابات العليا التركية أن 59 مليونا و369 ألفا و960 ناخبا سيدلون أصواتهم داخل البلاد وخارجها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في 24 من الشهر الجاري.

ووفقا للبيانات التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي اليوم الاحد فإن 56 مليونا و322 ألفا و 632 ناخبا سيدلون بأصواتهم في 180 ألف صندوق داخل البلاد.

و تشكل الناخبات التركيات نسبة 50.76 بالمئة من عدد الناخبين في الداخل, فيما سيدلي ثلاثة ملايين و47 ألفا و328 ناخبا بأصواتهم في الخارج.

و تعتبر مدينة إسطنبول أكبر المراكز الانتخابية,حيث يصل عدد الناخبين فيها إلى 10.559 مليون ناخب,ثم العاصمة أنقرة التي يناهز عدد ناخبيها الأربعة ملايين ناخب,فولاية إزميرب 3 ملايين و 227 ألفا و32 ناخبا و أنطاليا ب 1.681 مليون ناخب وأضنة بـ 1.524 مليون ناخب و غازي عنتاب بـ 1.214 مليون ناخب و هطا ب 1.041 مليون ناخب.

وكان البرلمان التركي أقر بأغلبية النواب في شهر أبريل الماضي مقترحا لحزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية"ي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 جوان الجاري, بدلا من نوفمبر عام 2019.