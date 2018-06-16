طالبت الحكومة النمساوية ألمانيا بتقديم توضيحات حول مزاعم جديدة تناقلتها الصحف مفادها أن أجهزة الاستخبارات الألمانية تجسست على عدد كبير من المؤسسات والشركات في النمسا بينها سفارات ومنظمات دولية.

وأعرب الرئيس ألكسندر فون در بيلن عن الأمل في الحصول على "توضيحات كاملة" من قبل السلطات الألمانية بينما طلب المستشار سيباستيان كورتز من برلين "تعاونا جيدا" لإلقاء الضوء على معلومات كشفتها الصحف تتعلق بنشاطات سابقة لأجهزة الاستخبارات الألمانية.

وأوردت صحيفة "ستاندارد" في عدد السبت أن لديها لائحة بأهداف تعرضت للتجسس من قبل الاستخبارات المذكورة بين 1999 و2006 تشمل نحو ألفي رقم هاتف من الشبكة الأرضية والنقالة وأرقام فاكس وعناوين إلكترونية لوزارات ومنظمات دولية وسفارات وشركات مقارها في النمسا. وأوردت صحيفة "بروفيل" النمساوية المعلومات نفسها.

وبين المنظمات الدولية منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكلها مقارها في فيينا.

وصرح رئيس الدولة في مؤتمر صحفي مشترك مع كورتز خصص للقضية "قيام دول صديقة بالتجسس ليس فقط نادرا وغير مرغوب فيه بل أمر غير مقبول". وتابع إن مثل هذه الأعمال "ستعيد طرح مسألة الثقة بين الدول على المدى الطويل"، بينما ابدى المستشار حذرا أكبر مذكرا بأن ألمانيا "شريك مهم". وشدد المسؤولان على أنهما يريدان التأكد من توقف هذه الممارسات موضحين أن حجمها كما أوردته الصحف "ضخم".