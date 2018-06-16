أكدت السلطة الفلسطينية أن الخطة الأمريكية لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي "مصيرها الفشل".

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الجولة الأمريكية الجديدة المنتظرة الأسبوع المقبل لمستشار البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط جاريد كوشنر والمبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات "هي مضيعة للوقت وسيكون مصيرها الفشل، إذا استمرت بتجاوز الشرعية الفلسطينية المتمسكة بالثوابت المتفق عليها عربياً ودوليا".

وسيزور كوشنر وغرينبلات كلا من اسرائيل ومصر والسعودية لمناقشة خطة السلام الأمريكية والوضع في قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام اسرائيلية لم تعط مزيدا من التفاصيل عن برنامجهما.

وقال أبو ردينة للصحافيين إن الجهود الأمريكية "الهادفة لتمرير خطة لا معنى لها دون الالتزام بالشرعية العربية الممثلة بقرارات القمم العربية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، والشرعية الدولية، وفي الأساس منها موافقة الشعب الفلسطيني وتوقيع الرئيس محمود عباس سيكون مصيرها الفشل الكامل الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار الاستراتيجي الإقليمي ويدفع المنطقة إلى المجهول".