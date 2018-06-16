أجرى اليوم السبت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا منع نظيره التركي رجب طيب أردوغان أعرب فيه عن أمله في "تعزيز الحوار بشكل أكبر مع تركيا وخصوصا حول سوريا"، حسب بيان لمكتبه.

وجاء في البيان أن ماكرون "ذكر بالتزامه الحوار السياسي والروابط التاريخية بين فرنسا وتركيا".وأضاف أن ماكرون "شدد على ضرورة مواصلة التعاون الوثيق على صعيد مكافحة الإرهاب والأزمات الإقليمية وقضايا الهجرة والدور المهم الذي تلعبه تركيا لاستقبال اللاجئين السوريين".

وختم البيان أن "رئيس الجمهورية يأمل بأن يتم تعزيز الحوار مع تركيا بشكل أكبر خصوصا حول سوريا من أجل التوصل إلى الاستقرار وحماية المدنيين وتأمين الشروط اللازمة من أجل عملية سياسية ذات مصداقية".