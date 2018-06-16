ذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" أن تركيا أبدت استعدادها للتعاون مع إيران في محاربة حزب كردستان العمالي في الأراضي العراقية.



ويأتي ذلك في إطار جهود أنقرة لتوطيد مواقع تركيا في المنطقة. ولأن هذا يتنافى مع ما تريده دولة الاحتتلال الصهيوني التي بدأ قادتها مناقشة موضوع الاستقلال الكردي. ودعا فريق حزب الليكود في البرلمان (الكنيست) الصهيوني ممثلا بالنائب يواف كيش إلى ضرورة أن يدعم الاحتلال الجهود الكردية لإقامة دولة مستقلة.

وأكد فريديريك هوف، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، للصحيفة أن هذا يدل على علاقة حسنة بين الصهاينة والأكراد بخاصة بين الدولة العبرية وحكومة كردستان في العراق. ومن جهتها أبلغت الباحثة الصهيونية يليزافيتا تسوركوفا صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" أن مسؤولين من دولة الاحتلال التقوا قادة أكراد سوريا.

ولم يستبعد المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، مع ذلك، ألا تعطي دولة الاحتلال دفعا جديدا لجهود إقامة دولة خاصة بالأكراد، معتبرا أن الهدف من مبادرات الصهاينة من هذا النوع قد يكون محصورا بإزعاج أنقرة.