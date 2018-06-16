أكد مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيت اليوم السبت أن نجم "اليليساو" نيمار دا سيلفا " ليس جاهزا بنسبة مائة في المائة غير أنه بإمكانه اللعب" عشية مواجهة سويسرا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة ضمن فعاليات مونديال روسيا-2018.

وقال تيت: " نيمار ليس جاهزا بنسبة مائة في المائة في الوقت الحالي . ولكنه يملك مؤهلات بدنية خاصة السرعة على الخصوص. إنه سريع دائما لم يفقد سرعته ولكنه ليس جاهزا تماما".

وتعرض نيمار لكسر في مشط قدمه اليمنى في 26 فبراير الماضي في مباراة مع فريقه باريس سان جرمان أمام مرسيليا في البطولة الفرنسية خضع على إثره لعملية جراحية وغاب عما تبقى من موسم فريق العاصمة الفرنسية. وفي الوقت المناسب عاد نيمار إلى المستطيل الأخضر وشارك مع بلاده في مباراتين وديتين ضد كرواتيا والنمسا في الفترة الماضية أثبت خلالهما أن قدمه بخيري وان موهبته لم تتأثر.

وختم تيتي قائلا: "أتمنى أن يكون في مستواه غدا الأحد. على كل حالي بإمكانه اللعب".