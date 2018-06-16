حقق المنتخب الكرواتي فوزا ثمينا وتاريخيا على نظيره النيجيري، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم السبت، على ملعب "كالينينغراد"، ضمن كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

وتقدمت كرواتيا بهدف جاء بـ "نيران صديقة" سجله النيجيري، إتيبو أوغينيكارو، خطأ في مرماه، فقد اصطدمت كرة المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش به قبل أن تعانق الشباك، عند الدقيقة الـ 32 من زمن الشوط الأول.

وسجل قائد المنتخب الكرواتي، لوكا مودريتش، صانع ألعاب فريق ريال مدريد ومنتخب بلاده، هدف الأمان الثاني، في الدقيقة 71 من ضربة جزاء، ليقود بلاده إلى فوز تاريخي على نيجيريا، في أول مواجهة بينهما حتى الآن.

وحصدت كرواتيا نقاط المباراة الثلاث، وتصدرت قائمة المجموعة الرابعة، بفارق نقطتين عن منتخبي الأرجنتين وآيسلندا، اللذين تعادلا فيما بينهما (1-1)، في وقت سابق من اليوم.

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، التي شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، بتعادل منتخب الأرجنتين بهدف لمثله مع نظيره الآيسلندي الذي وصل لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات كأس العالم.