سطر والي ولاية جنوبية برنامج جلسات ”رمضانية” مفاجئة لمحاسبة وتقييم نشاط المسؤولين المحليين، حيث كان يتداول يوميا رؤساء بلديات ومديرون تنفيذيون الواحد تلو الآخر أمام الوالي لسماع الجميع على المباشر وتقييم أدائهم في جلسات حساب لوضعه في الصورة الصحيحة عن حصيلة قطاعاتهم. وحسب المعلومات المتوفرة فإن والي الولاية سبق هذه الجلسات التي اختار لها أيام الشهر الكريم لعقدها ونزل في زيارات تفتيشية سرية إلى الميدان لمعاينة مشاريع القطاعات المعنية باللقاء، لتكون تقارير عمليات التفتيش في مواجهة الأرقام والتقارير التي وصلته من مختلف مديرياته.