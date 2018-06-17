أعرب النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عن أسفه لإهداره ضربة جزاء احتسبت لمنتخب بلاده أمام آيسلندا (1-1)، أمس السبت، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، ضمن مونديال 2018.

وقال ليونيل ميسي: "يؤلمني أنني أهدرت ضربة الجزاء، لأنها كانت ستعطي أفضلية حاسمة.. لم نفقد الحماس رغم هذا التعادل. سنواصل بنفس الرغبة. أعتقد أننا كنا نستحق الفوز".

وكشف الأرجنتيني " نحن كنا نرغب في الفوز، ولكن لم يتحقق ذلك. سجلنا هدفا سريعا، وأدرك الآيسلنديون التعادل. لقد دافعوا بكثافة عددية، وكان من الصعب اختراق دفاعاتهم، وإيجاد المساحات".

وأشار ميسي إلى أن تعادل اليوم لن يؤثر على طريقة لعب الأرجنتين أمام كرواتيا قائلا "لا يجب أن يحدث هذا لنا ، لدينا بضعة أيام للراحة والإعداد جيدا للمباراة".

وقال النجم الأرجنتيني: "لم نكن نأمل أن نخرج بنقطة واحدة من المباراة الأولى... لا أحد يهدي أي شيء هنا ببساطة. في هذا المونديال المستوى متقارب للغاية، لأن كل المباريات متكافئة جدا".