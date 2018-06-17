وجّه لاعب المنتخب البرازيلي نيمار رسالة للبرازيليين ولمحبيه من خلال حسابه على إنستغرام جاء فيها: "لقد حان اليوم العظيم، بعد أربع سنوات وأنا أشارك في كأس العالم جديد ولدي الشرف أن أدافع عن ألوان بلدي والذهاب بحثا عن حلم كبير. لقد واجهت العديد من الصعوبات وأشعر أنني محظوظ للوصول إلى هنا. يسعدني تماماً أن أكون ليس فقط مع محترفين عظماء ولكن مع أناس عظماء. لا أدري ما ستكون النهاية لكنني اؤكّد أننا سنعمل على إسعاد بلد بأكمله . الحلم لنا ولا خوف من الحلم الكبير".