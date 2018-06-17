قرّر الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" احتساب الهدف الثاني الذي سجّله المنتخب الفرنسي أمام منتخب أستراليا لمدافع الأخير كهدف عكسي في مرمى فريقه.

وفي البداية تم احتساب الهدف الذي جاء في الدقيقة 81 باسم بول بوغبا بعدما لمست تسديدته جسد اللاعب الأسترالي عزيز بيهيش ثم ارتطمت بالعارضة قبل أن تجتاز الكرة خط المرمى.، لكن الفيفا أكد اليوم الأحد احتساب الهدف باسم بيهيش بطريق الخطأ في مرمى منتخب بلاده.

جدير بالذكر أن فرنسا وأستراليا يلعبان في مجموعة تضم بيرو والدنمارك .