توصلت دراسة أجرتها جامعة لندن إلى أن 7 من أصل 10 ولادات تحدث خارج نطاق الفترة التي تتراوح بين التاسعة صباحا والخامسة مساء ليصبح الوقت الأكثر شيوعا للولادة عند الساعة الرابعة صباحا.

واقترح الباحثون أن الأطفال أكثر عرضة للولادة في الليل بسبب التطور، حيث كان أسلافنا القدماء يجتمعون في الليل بعد الصيد خلال النهار. وقدمت الولادة خلال ساعات الليل ميزة حماية الأمهات من التهديدات الخارجية.

ووجدت الدراسة أن الوقت واليوم اللذين يمكن أن تلد فيهما النساء، قد يختلفان اختلافا كبير، اعتمادا على كيفية بدء المخاض وطريقة الولادة.

ووجد الباحثون أن الولادات تحدث على الأرجح بين الساعة الواحدة والسابعة صباحا، لتصل إلى ذروتها عند الساعة الرابعة صباحا. وكانت الولادات أكثر احتمالا للحدوث خلال أيام العمل، حيث وجد الباحثون أن 28.5% من تلك الولادات، حدثت في الفترة ما بين التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.

أما باقي الولادات، فكانت تحدث خلال الساعات نفسها في عطلات نهاية الأسبوع أو أيام العطل الرسمية أو ما بين الساعة الخامسة مساء والساعة التاسعة صباحا في أيام العمل.

وتمثل الولادة القيصرية المخططة واحدة من كل 10 ولادات، وكان من المرجح أن تتم بين الساعة 9 و11:59 صباحا.

وقال الباحثون إن هذا أول تحليل وطني يبحث في جميع جوانب وقت الولادة في إنجلترا، ويتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة كلية لندن (UCL) والهيئة الوطنية للولادة (NCT).

وقال قائد الدراسة، الدكتور بيتر مارتن، من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "أظهرت التجارب طويلة الأجل والأبحاث من مناطق أخرى، أن الولادات البشرية الطبيعية هي الأكثر احتمالا للحدوث أثناء الليل أو الساعات الأولى من الصباح. وقد يكون ذلك جزءا من تراثنا التطوري، حيث عاش أجدادنا في مجموعات كانت نشطة ومشتتة خلال النهار، وتجمعوا للراحة ليلا".