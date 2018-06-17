لقي صباح اليوم الأحد شقيقان حتفهما، بعين المكان، وأصيب 03 ركاب آخرين ، في حادث مرور خطير وقع بأحد المنعرجات الخطيرة على الطريق الولائي رقم 122 الرابط بين مفترق الطرق، ومدينة حمام دباغ، بالجهة الغربية من ولاية ڨالمة.

ونجم الحادث المميت، حسب المعلومات الأولية التي استقيناها من عين المكان، عن اصطدام تسلسلي عنيف بين سيارة سياحية من نوع "داسيا لوغان "، وسيارة من نوع "شيري كيوكيو"، وأخرى من نوع "طيوطا ياريس" تابعة لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، عند أحد المنعرجات الخطيرة جدا على الطريق الولائي المذكور.

وقد أودى بحياة "ن.ح" البالغ حوالي 30سنة وشقيقته "ن.ب" العشرينية التي هي طالبة جامعية، وهما من سكان بلدية مجاز عمار المجاورة ، اللذين كان متوجهين إلى مدينة حمام دباغ على متن سيارة "لوغان". وقد خلف الحادث نفسه 03 جرحى أيضا.

وقد تم إجلاء القتلى والجرحى من طرف مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بحمام دباغ ، إلى استعجالات البلدة الأخيرة ، فيما فتحت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحمام دباغ تحقيقا في الحادث المميت .