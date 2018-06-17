تغلب منتخب صربيا على نظيره الكوستاريكي بنتيجة 1-0 (الشوط الاول : 0-0) اليوم الأحد برسم الجولة الأولى عن المجموعة الخامسة بملعب كوسموس آرينا بمدينة سمارا الروسية ضمن نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد لمنتخب صربيا مدافع نادي روما الايطالي, ألكساندر كولاروف, في الدقيقة ال56 عن طريق مخالفة مباشرة.

وبهذا يتصدر الفريق البلقاني مؤقتا المجموعة الخامسة ب3 نقاط اما كوستاريكا فتتذيل الترتيب دون رصيد, في انتظار المواجهة الثانية عن نفس المجموعة المقررة بين البرازيل وسويسرا ابتداء من الساعة 00ر19 (بتوقيت الجزائر) بملعب روستوف ارينا بمدينة روستوف.