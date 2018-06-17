توفي صيادين ليلة السبت إلى الأحد بساحل بلدية رأس جنات بولاية بومرداس فيما تم إنقاذ صياد ثالث من الموت.

وحسب مصادر محلية فإن القارب كان يحمل ثلاثة صيادين وبسبب خلل في القارب أدى إلى غرقه وخلف ضحية عمرها 70 سنة يسمى ع.ن، و ضحية أخرى عمرها 25 سنة تدعى ع .م فيما تم إنقاذ الصياد الثالث من طرف صيادين آخرين كانوا قرب الحادث وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وحسب ما علمناه فإن الحادث وقع على بعد ثلاثة أميال من ميناء رأس جنات فيما فتحت مصالح حراس السواحل تحقيق في الحادثة.

وتجدر الإشارة أن سواحل ولاية بومرداس شهدت عدة حوادث بسبب قدم القوارب وغياب الوسائل الأمنية وغياب الرقابة من طرف حراس السواحل خاصة وانه تم تسجيل عدة حالات للهجرة السرية بساحل رأس جنات ودلس حيث لجا الشباب إلى استعمال القوارب لدخول التراب الاسباني مما يتطلب تدخل القائد الأعلى للقوات البحرية في ولاية بومرداس.