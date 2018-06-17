أصيب 20 شخصا في حادث إطلاق نار في مدينة "ترينتون" التابعة لولاية "نيوجرسي" بالولايات المتحدة.

وذكرت مصادر اخبارية محلية, بحسب المعلومات الأولية التي قدمتها السلطات, فإن عددا من المسلحين شرعوا بإطلاق النار داخل معرض فني سنوي, أسفر عن إصابة 20 شخصا على الأقل بجروح, أربعة منهم في حالة حرجة.

وأشار إلى أن عنصر شرطة, كان خارج الخدمة, أقدم على الرد على مصدر النيران, فقتل رجلا يبلغ من العمر 33 عاما يعتقد أنه أحد مطلقي النار.

وأفادت شرطة المدينة بأنه تم اعتقال شخص آخر يشتبه في تورطه بالحادث, وضبطت عدة أسلحة في الموقع.

ولم تكشف السلطات بعد عن الدوافع وراء إطلاق النار.

وقرر القائمون على المعرض, الذي يتضمن فعاليات اجتماعية وموسيقى وجذب نحو 30 ألف زائر العام الماضي, إلغاء جميع الفعاليات المقررة بعد الحادث.