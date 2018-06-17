شيعت ، عصر اليوم الأحد ، في جو حزين و مهيب بمقبرة قرية إبهارن ببلدية مكيرة بدائرة تيزي غنيف جنازة زميلنا أحمد إيباري مراسل يومية الشروق بولاية تيزي وزو بحضور مئات من المعزيين القادمين من مختلف بلديات الولاية .توفي الزميل أحمد إيباري مراسل جريدة الشروق بناحية تيزي غنيف و ذراع الميزان ، ليلة السبت للأحد نمستشفى ذراع الميزان عن عمر يناهز 55 سنة بسبب المرض .

الراحل الذي يشتغل كأستاذ اللغة العربية بمتوسطة بوفاتح بمكيرة بدائرة تيزي غنيف إشتغل منذ عدة سنوات كمراسل ليومية الشروق حيث كان لسان المستضعفين و المحرومين ببلديات تيزي غنيف ، مكيرة ، أيت يحي موسى و البلديات المجاورة لها فكان ينقل إنشغالاتهم و همومهم اليومية و كان معروف ببساطته و أخلاقه الحميدة و حبه للعمل الخيري لفائدة اليتامى و المعوزين .كما كان الراحل أحمد إيباري معروف في الوسط الفني ضمن الفرقة التي أسسها رفقة رفقائه . الراحل ترك أرملة و ولدين .تغمد الله روحه الطاهرة و أسكنه فسيح جنانه و ألهم ذويه جميل الصبر و السلوان .