تفاصيل المباراة :

- د 89: واحدة من أخطر هجمات المانشفات، لكن لا الخبير غوميز ولا براندت الصغير استطاعا إنهاء الكرة في الشباك.

- د 82: مرتدات مكسيكة سهلة تضيع في نصف الملعب الألماني آخرها لليون الذي سدد كرة قوية جاورت قائم نوير.

- د 73: دخول تاريخي لماركيز في خامس مونديال له.

- د 69: تدخل خشن من ماتس هوميلس على تشتاريتو لكن الحكم حتى لم يقرر العودة لتقنية الفيديو.

- كرة لدراكسلر وأخرى في لـفيرنير والشباك المكسيكية لا زالت عصية على ألمانيا.

- د65: بواتينغ يتقدم لرسل كرة مرفوعة إلى كيميتش الذي جرب بدبل كيك علت كرته المرمى.

- د 60: لوف يأذن لرويس بالمشاركة الأولى له في كأس العالم بديلاً لخضيرة.

- من هجمة مرتدة قوية يقدم تشتشاريتو كرة لفيلا لكن الأخير بدا عليه التعب فلم يلحق بها.

- تسديدة من مارفين بلاتانهاردت لكنها بلا خطورة في أحضان أوتشوا.

- بداية الشوط الثاني بآمال ألمانية متجددة وتماسك مكسيكي متوقع، لكن إلى متى؟

الشوط الأوّل:

- د 45: شوط أول مثير للغاية ينتهي بتقدم المنتخب المكسيكي الأخضر بهدف وحيد.

د 39: كروز يسدّد حرة مباشرة غاية في القوة والدقة لكن أوتشوا والعارضة حالا دون الهدف الألماني.

- د 35: هدف مكسيكي عن طريق لوزانو، بعد تمريرة رائعة من تشتشاريتو.

- المنتخب المكسيكي يظهر نديّة عاليّة ومقاومة شديدة ليس فقط من خلال الدفاع القوي، بل في الهجمات المرتدة وبناء اللعب، إنما يحتاج لإنهاء فعّال.

- د 22: نجم نادي ريال مدريد توني كروز يجرب هو الآخر حظه بواحدة من بعيد ومجددًا المصير ذاته لكل الكرات الألمانية.

- د 20: تيمو فيرنير كاد يهز الشباك المكسيكية، إلا أن كرته وجدت حارسًا متألقًا هو أوتشوا.

- د 18: خافيير هيرنانديز - "تشتشاريتو" يتقدم بكرة خطرة للغاية لكنه يتباطأ جدًا فيفقد تحكمه بالكرة.

- د 15: رأسيّة ممتازة من المكسيكي مورينو لكن نوير على الموعد.

- د 12: مسعود أوزيل يقدم تمريرة رائعة لكيميتش لكن الأخير يرسلها إلى حضن الحارس أوتشوا.

- د 11: هيكتور هيررا يسدد كرة قوية يمسكها نوير باقتدار.

- مباراة مفتوحة وامتداد هجومي واحد من الطرفين.

- المكسيك تدخل بقوة وتشكل خطورة مبكرة على المرمى الألماني.

وجاءت تركيبة الفريق الألماني على النحو الآتي: حراسة المرمى: مانويل نوير |خط الدفاع: جوشوا كيميتش، ماتس هوميلز، جيروم بواتنج وبلاتنيهاردت. | خط الوسط: توني كروس، سامي خضيرا ومسعود أوزيل| خط الهجوم: توماس مولر، تيمو فيرنر وجولين دراكسلر.

أما تركيبة الفريق المكسيكي، فجاءت على النحو التالي: حراسة المرمى: أوشوا |خط الدفاع: أيالا، سالسيدو، مورينو | خط الوسط: هاريرا، لايون، غواردادو | خط الهجوم: فيلا، هرنانديز، لوزانو.