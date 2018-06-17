ألمانيا تسقط أمام المكسيك
تفاصيل المباراة :
- د 89: واحدة من أخطر هجمات المانشفات، لكن لا الخبير غوميز ولا براندت الصغير استطاعا إنهاء الكرة في الشباك.
- د 82: مرتدات مكسيكة سهلة تضيع في نصف الملعب الألماني آخرها لليون الذي سدد كرة قوية جاورت قائم نوير.
- د 73: دخول تاريخي لماركيز في خامس مونديال له.
- د 69: تدخل خشن من ماتس هوميلس على تشتاريتو لكن الحكم حتى لم يقرر العودة لتقنية الفيديو.
- كرة لدراكسلر وأخرى في لـفيرنير والشباك المكسيكية لا زالت عصية على ألمانيا.
- د65: بواتينغ يتقدم لرسل كرة مرفوعة إلى كيميتش الذي جرب بدبل كيك علت كرته المرمى.
- د 60: لوف يأذن لرويس بالمشاركة الأولى له في كأس العالم بديلاً لخضيرة.
- من هجمة مرتدة قوية يقدم تشتشاريتو كرة لفيلا لكن الأخير بدا عليه التعب فلم يلحق بها.
- تسديدة من مارفين بلاتانهاردت لكنها بلا خطورة في أحضان أوتشوا.
- بداية الشوط الثاني بآمال ألمانية متجددة وتماسك مكسيكي متوقع، لكن إلى متى؟
الشوط الأوّل:
- د 45: شوط أول مثير للغاية ينتهي بتقدم المنتخب المكسيكي الأخضر بهدف وحيد.
د 39: كروز يسدّد حرة مباشرة غاية في القوة والدقة لكن أوتشوا والعارضة حالا دون الهدف الألماني.
- د 35: هدف مكسيكي عن طريق لوزانو، بعد تمريرة رائعة من تشتشاريتو.
- المنتخب المكسيكي يظهر نديّة عاليّة ومقاومة شديدة ليس فقط من خلال الدفاع القوي، بل في الهجمات المرتدة وبناء اللعب، إنما يحتاج لإنهاء فعّال.
- د 22: نجم نادي ريال مدريد توني كروز يجرب هو الآخر حظه بواحدة من بعيد ومجددًا المصير ذاته لكل الكرات الألمانية.
- د 20: تيمو فيرنير كاد يهز الشباك المكسيكية، إلا أن كرته وجدت حارسًا متألقًا هو أوتشوا.
- د 18: خافيير هيرنانديز - "تشتشاريتو" يتقدم بكرة خطرة للغاية لكنه يتباطأ جدًا فيفقد تحكمه بالكرة.
- د 15: رأسيّة ممتازة من المكسيكي مورينو لكن نوير على الموعد.
- د 12: مسعود أوزيل يقدم تمريرة رائعة لكيميتش لكن الأخير يرسلها إلى حضن الحارس أوتشوا.
- د 11: هيكتور هيررا يسدد كرة قوية يمسكها نوير باقتدار.
- مباراة مفتوحة وامتداد هجومي واحد من الطرفين.
- المكسيك تدخل بقوة وتشكل خطورة مبكرة على المرمى الألماني.
وجاءت تركيبة الفريق الألماني على النحو الآتي: حراسة المرمى: مانويل نوير |خط الدفاع: جوشوا كيميتش، ماتس هوميلز، جيروم بواتنج وبلاتنيهاردت. | خط الوسط: توني كروس، سامي خضيرا ومسعود أوزيل| خط الهجوم: توماس مولر، تيمو فيرنر وجولين دراكسلر.
أما تركيبة الفريق المكسيكي، فجاءت على النحو التالي: حراسة المرمى: أوشوا |خط الدفاع: أيالا، سالسيدو، مورينو | خط الوسط: هاريرا، لايون، غواردادو | خط الهجوم: فيلا، هرنانديز، لوزانو.