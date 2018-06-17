التهم حريق هائل، السبت، مدرسة الفنون في مدينة غلاسكو الإسكتلندية المقامة داخل مبنى تاريخي يعتبر تحفة هندسية من تصميم تشارلز ريني ماكينتوش بعد 4 أعوام على حادث مشابه في الموقع ذاته.

ولم يسفر الحريق الذي جُنّد لإخماده أكثر من 120 إطفائيا، عن إصابات حسب فرق الإطفاء التي نجحت في تطويقه صباح السبت.

وقال مساعد قائد فرق الإطفاء بيتر هيث في المكان: "النيران تمددت بسرعة كبيرة والمبنى الأساسي تضرر بشدة"، مضيفا أن الإطفائيين اضطروا لبذل جهد هائل في ظروف صعبة للغاية.

من جهتها عبرت رئيسة الوزراء الإسكتلندية نيكولا ستورغون عن بالغ حزنها بعد الحادث، وقالت إنه صباح حزين لغلاسكو.

وصمم المبنى المتضرر قبل أكثر من قرن، المهندس الاسكتلندي تشارلز ريني ماكينتوش 1868-1928، أحد أبرز ممثلي تيار الفن الجديد، المعروف بحبه للمباني ذات الخطوط البسيطة، وقطع الأثاث ذات الزوايا القائمة، ويُسمى المبنى "ماك" وهو من الأشهر في غلاسكو.

جدير بالذكر أن المبنى التاريخي تضرر جراء حريق سابق في مايو 2014، وشهد أعمال ترميم في مشروع بلغت كلفته 46 مليون دولار.