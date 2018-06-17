أسعار الصرف لهذا الأسبوع

مال و أعمال
17 يونيو 2018 () - واج/س.أ
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فيما يلي أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات  السفر بالدينار الجزائري والصالحة ابتداء 17 جوان 2018 ,حسب بيان صادر عن بنك  الجزائر.

وحدد سعر الدولار ب 114,47 دينار عند الشراء و 121,46  دج  لدى البيع.

وحددت قيمة اليورو بـ 135,27 دينار للشراء و  143,58 دج عند البيع.

يذكر أن سعر الدولار قد حدد خلال الاسبوع الماضي ( الممتد من 10 الى 16 جوان 

2018 )  ب 114,46 دينار عند الشراء و 121,45 دج عند البيع فيما حددت قيمة  اليورو ب  135,27 دج  عند الشراء و 143,55عند البيع.

وقبل شهر (اسعار الصرف من  20 الى 26 مايو 2018) حدد سعر الدولار ب 114,34   دينار عند الشراء و121,32 دج  لدى البيع فيما حددت قيمة اليورو ب 134,97   دينار للشراء و  143,23 دج عند البيع.

وقبل سنة (أسعار الصرف من 18 الى 24 جوان 2017 ) حدد سعر الدولار ب 106,97  دج لدى الشراء و 113,50 دج  لدى البيع في حين قدر سعر اليورو ب 119,45 دج  للشراء و 126,79  دج  البيع.       

             

أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر من  17 الى 23 جوان   2018

 

- الأوراق النقدية: 

 

العملة                          الشراء                 البيع

 

1 دولار أمريكي            114,47              121,46

1 يورو                      135,27              143,58

1 دولار كندي               88,21                93,63

1 جنيه استرليني            153,39               162,80

100 يان                 104,09              110,46

1 ريال سعودي               30,52               32,39

1 دينار كويتي             378,92              402,19 

1 درهم (أ.ع.م)              31,16                 33,07

100 فرنك سويسري      11.641,71         12.357,47

100 كورون سويدي      1.327,82           1.409,38

100 كورون دنماركي     1.815,85           1.927,01

100 كورون النرويج      1.428,47           1.516,62

 

- شيكات السفر:

 

  العملة                        الشراء                 البيع

 

1 دولار أمريكي            115,64             121,46

1 يورو                      136,65             143,58 

1 دولار كندي               89,10               93,63 

1 جنيه استرليني           154,94             162,80

100 يان                   105,15               110.46

100 فرنك سويسري     11.759,90       12.357.47

100 كورون سويدي      1.341,30        1.409.38.

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