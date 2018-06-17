فيما يلي أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر بالدينار الجزائري والصالحة ابتداء 17 جوان 2018 ,حسب بيان صادر عن بنك الجزائر.

وحدد سعر الدولار ب 114,47 دينار عند الشراء و 121,46 دج لدى البيع.

وحددت قيمة اليورو بـ 135,27 دينار للشراء و 143,58 دج عند البيع.

يذكر أن سعر الدولار قد حدد خلال الاسبوع الماضي ( الممتد من 10 الى 16 جوان

2018 ) ب 114,46 دينار عند الشراء و 121,45 دج عند البيع فيما حددت قيمة اليورو ب 135,27 دج عند الشراء و 143,55عند البيع.

وقبل شهر (اسعار الصرف من 20 الى 26 مايو 2018) حدد سعر الدولار ب 114,34 دينار عند الشراء و121,32 دج لدى البيع فيما حددت قيمة اليورو ب 134,97 دينار للشراء و 143,23 دج عند البيع.

وقبل سنة (أسعار الصرف من 18 الى 24 جوان 2017 ) حدد سعر الدولار ب 106,97 دج لدى الشراء و 113,50 دج لدى البيع في حين قدر سعر اليورو ب 119,45 دج للشراء و 126,79 دج البيع.

أسعار الصرف للأوراق النقدية وشيكات السفر من 17 الى 23 جوان 2018

- الأوراق النقدية:

العملة الشراء البيع

1 دولار أمريكي 114,47 121,46

1 يورو 135,27 143,58

1 دولار كندي 88,21 93,63

1 جنيه استرليني 153,39 162,80

100 يان 104,09 110,46

1 ريال سعودي 30,52 32,39

1 دينار كويتي 378,92 402,19

1 درهم (أ.ع.م) 31,16 33,07

100 فرنك سويسري 11.641,71 12.357,47

100 كورون سويدي 1.327,82 1.409,38

100 كورون دنماركي 1.815,85 1.927,01

100 كورون النرويج 1.428,47 1.516,62

- شيكات السفر:

العملة الشراء البيع

1 دولار أمريكي 115,64 121,46

1 يورو 136,65 143,58

1 دولار كندي 89,10 93,63

1 جنيه استرليني 154,94 162,80

100 يان 105,15 110.46

100 فرنك سويسري 11.759,90 12.357.47

100 كورون سويدي 1.341,30 1.409.38.