خرج المنتخب البرازيل بتعادل بطعم الهزيمة من مباراته ضد نظيره السويسري (1-1) التي جمعتهما، اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، المقامة حاليا في روسيا.

ووضع البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة الجديد، بلاده في المقدمة بهدف سجله بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى البعيدة، عند الدقيقة العشرين، من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب "روستوف"، في مدينة روستوف على نهر الدون.

وأدرك لاعب خط الوسط السويسري، ستيفين زوبير، التعادل لمنتخب بلاده، في الدقيقة الـ 50، بتسديدة رأسية رائعة، بعد ضربة ركنية من الزاوية اليمنى.