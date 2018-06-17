سجل ستيفين زوبير الهدف الأول لسويسرا في مرمى البرازيل من ركلة ركنية، نفذها تشيردان شاكيري عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ستيفين زوبير المتمركز أمام المرمى تماما برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك ليعدل النتيجة إلى 1-1، ، وذلك ضمن منافسات بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018، المقامة أحيانا في روسيا.

وأحرز البرازيلي فيليبي كوتينيو، لاعب برشلونة الجديد، هدف التقدم لبلاده في مرمى سويسرا، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الزاوية اليمنى البعيدة، عند الدقيقة العشرين، من زمن الشوط الأول للقاء، على ملعب "روستوف"، في مدينة روستوف على نهر الدون.