تجمع عشرات الآلاف من مناصري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد في اسطنبول قبل أسبوع من موعد الانتخابات في خضم معارضة شرسة يواجهها خلال الحملة.

ويسعى أردوغان وحزبه العدالة والتنمية الذي أسسه في 2001 إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 جوان.

وسأل اردوغان الحشود التي تجمعت في الضفة الاوروبية من المدينة رغم تساقط أمطار غزيرة صباحا "هل تريدون حكومة قوية في 24 جوان؟".

وقال "هل تريدون تركيا قوية في 24 جوان؟ هل سيدخل 24 جوان التاريخ؟" ورددت الجماهير "نعم".

وأعلن أردوغان لمناصريه الذين لوحوا بالأعلام التركية "اعتقد ان المهمة انتهت في اسطنبول. بإذن الله اتخذت اسطنبول قرارها".

أردوغان الأوفر حظا للفوز بانتخابات الأحد المقبل، لكن محللين يقولون ان الفوز غير متوقع مسبقا وان دورة ثانية قد تجرى.

وقال علي بيرال من أنصار أردوغان خلال التجمع لفرانس برس "عندما يكون لدينا شخصية تخدم فعليا الشعب لا اكترث لمثالية خصومه".

وأضاف "بإذن الله سنفوز مجددا وسنكون أقوى".

ويتنافس أردوغان مع خصمه محرم اينجه من حزب الشعب الجمهوري الذي بات يحسب له حساب اذ يتمتع بفصاحة أردوغان نفسها في خطبه.

وكشف أردوغان مشاريعه الضخمة لمدينة اسطنبول التي تشمل جسرا ثالثا يمر فوق البوسفور يدشن في أكتوبر وقناة اسطنبول.

وأضاف "لا اصنع أحلاما بل أتحدث عما أنجزنا".

وينظم اردوغان ومنافسه تجمعات يومية في ما يبدو بانه اكبر تحد انتخابي للرئيس التركي.*

وفي كلمة أمام أنصاره في مدينة توكات وصف اينجه أردوغان بأنه "رجل مرهق عاجز عن مساعدة تركيا في النهوض"، مؤكدا أن "تركيا بحاجة إلى دم جديد".