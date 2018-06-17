حرص إنريكي بينيا نييتو الرئيس المكسيكي على تهنئة منتخب بلاده للفوز على ألمانيا (بطل العالم) بهدف نظيف في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم الأحد، قال نييتو "المكسيك تنافس بقوة في المونديال الروسي بعد فوزها على الأفضل في العالم، لقد قدمتم مباراة رائعة".

فوز اليوم، انتزعت المكسيك أول ثلاث نقاط له في العرس العالمي محققًا انتصارًا تاريخيًا بتحقيقه أول انتصار له في تاريخ مواجهاته الرسمية مع "الماكينات" الألمانية.

وأذاق المنتخب المكسيكي نظيره الألماني مرارة الهزيمة الأولى له في التاريخ ضد أحد منتخبات قارة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) في كأس العالم.