فضل طيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، قضاء عطلة العيد والصلاة بالجامع الكبير في تلمسان رفقة السلطات المحلية للولاية. وقد تلقى الوزير تهاني ومغافرة المصلين والمواطنين. هذا وإن كان الوزير يفضل كعادته قضاء المناسبات الدينية قريبا من الأهل والعائلة، إلا أن البعض قال إن هاجس الحركة الاحتجاجية التي تشنها نقابة المحامين لمجلس قضاء تلمسان على مستوى المحاكم والمحكمة الإدارية ومقر مجلس القضاء، خيّمت على ذهن الوزير والذي يكون قد جمع بعض المعطيات والمعلومات من مقربيه حول خلفيات الحركة الاحتجاجية قبل أن يرسل بعثة للتفتيش وللاستماع إلى كل الأطراف في الأزمة والقبضة بين القضاء والدفاع.