أثنى بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية سوق أهراس، على زملائهم في لجنة الاقتصاد والمالية لإنجازهم الملف الخاص بالحساب الإداري لميزانية الولاية لسنة 2017، ومشروع الميزانية الإضافية لسنة 2018 في ظرف يوم واحد، بعدما كانت تستغرق مدة 10 أيام على الأقل، حسبما أكده أحد الأعضاء. هذا الملف الذي نوقش في سياق دورة استثنائية، لم يرق للبعض إدراج مشاريع قديمة على غرار إنجاز 100 سكن للمعوقين من برنامج وزارة التضامن الوطني يعود لسنة 2001، مطالبين بحذفها، لكن الطابع الاستثنائي للدورة، عجل بالمصادقة على الملف دون مناقشة تفاصيله في آخر يوم من أيام رمضان واستعدادا لعيد الفطر.