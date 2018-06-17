حثت لجنة حقوق الطفل الأممية السلطات الجزائرية على تطوير إستراتيجية لوقاية الأطفال من التطرف والراديكالية، بهدف منع تجنيدهم في صفوف الجماعات المسلحة غير النظامية.

وقالت اللجنة في توصياتها الختامية لمناقشة مدى التزام الجزائر بالبروتوكول الاختياري الخاص بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة إنه على الجانب الجزائري “معالجة الأسباب الجذرية لتجنيد الأطفال من قبل الجماعات المسلحة غير النظامية والإرهابية والجماعات المتمردة وإطلاق حملات إعلامية للتوعية، للتنبيه من مخاطر تجنيد الأطفال وكيفية حمايتهم من ذلك”.



ودعت الهيئة، في ختام تقييم تقرير الجزائر، بحر الأسبوع، لإيلاء اهتمام خاص لمنع تجنيد الأطفال الأكثر هشاشة وزيادة حجم الأمن في المناطق الحدودية ومراقبة فعالة لهذه الحدود وتعزيز التعاون مع دول الجوار.



وقالت الهيئة الأممية إنها وقفت على التدابير التي اتخذتها الدولة لمنع التطرف والتجنيد في الجماعات المتطرفة العنيفة، ومع ذلك تشعر بأن السياسات التي اعتمدتها السلطات للحيلولة دون تجنيد الأطفال في حالة هشاشة، أي الذين يعيشون في حالة فقر ولا يستفيدون من فرص الحصول على تعليم وفرص اقتصادية، غير كافية. وينسحب هذا الحكم على الأطفال المولودين لأبوين غير متزوجين وطالبي اللجوء والأطفال عديمي الجنسية والمهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء وأبناء “الجبل”، ولاحظت أيضا في هذا السياق أنه ثبت وجود تمييز ضد بعض الأقليات العرقية والدينية.



وحثت اللجنة السلطات الجزائرية على وضع إطار قانوني يمنح تجنيد الأطفال دون سن 18 سنة، والتفكير في مراجعة “تشريعاتها المحلية بهدف تحديد الحد الأدنى لسن التجند”. وضمت التوصيات وهي 43 توصية أيضا العمل على ضمان عدم خضوع أي متطوع قاصر، في إشارة لمجندي الخدمة الوطنية، لأحكام القانون اﻟﻌﺴﻜﺮي وأن تعقد المحاكمات ضمن المعايير المتعلقة بقضاء الأحداث المنصوص عليها في الاتفاقية الأممية لحماية الطفل. وأبقت اللجنة على اهتمامها بوضع الملتحقين بمدارس أشبال الأمة التابعة لوزارة الدفاع والتي نالت حيزا هاما في التقرير التمهيدي وخلال الجلسة العامة في 17 ماي المنصرم، ورافعت بهذا الخصوص لاستحداث قانون ينص صراحة على عدم تلقي الملتحقين بهذه المدارس تدريبا شبه عسكري، والتنصيص صراحة على حقهم بتركهم لها طواعية مثلما دخلوها طوعا .



والغريب في هذه التوصيات دعوة السلطات لتوفير معلومات منتظمة وبيانات مفصلة عن منتسبي هذه المدارس حسب العمر والجنس والولاية والمناطق الريفية والحضرية والأصل الاجتماعي والاقتصادي والعرقي للطلاب. وضمت التوصيات أيضا دعوة السلطات لتزويد الأطفال الذين يلتحقون بالأكاديميات الوطنية بالتسهيلات الكافية للوصول إلى الشكاوى المستقلة والسرية وآليات التحقيق، وأيضا وضع إطار قانوني لحظر وتجريم تجنيد الأطفال تحت سن 18 سنة واستخدامهم في الأعمال القتالية من قبل القوات المسلحة وقوات الدفاع الشعبية والفرق شبه العسكرية التابعة للدولة وشركات الأمن الخاصة، واعتبار تجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة جريمة حرب، كما حثت السلطات مجددا على التفكير في التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.



وبدت لجنة حقوق الإنسان وكأنها مازالت تشتغل ببرمجيات التسعينات، حيث دعت السلطات للعمل على ضمان عدم تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة في “قوات الدفاع الشعبية التي تأسست في التسعينات لمكافحة الإرهاب وحلت قبل سنوات، وعدم إخضاع هؤلاء الأطفال للتدريب العسكري، ويتم منعهم من المشاركة في الأعمال القتالية في جميع الأحوال”. وطالب الفريق بتعديل التشريعات ذات الصلة ومنها المرسوم التنفيذي رقم 97-04 المؤرخ 4 جانفي 1997، بتحديد الحد الأدنى للالتحاق بقوات الدفاع بـ18 عامًا وإنشاء آلية مراقبة فعالة حتى لا يتم تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل هذه المجموعات.



وضمت التوصيات أيضا التوقف عن عمليات الترحيل القسري وحظر الطرد التعسفي والجماعي وتوفير التدريب المنتظم والتحديد المبكر للاجئين وملتمسي اللجوء والأطفال المهاجرين الذين تم تجنيدهم في النزاعات المسلحة وجمع بيانات شاملة عن الأطفال المصنفين حسب العمر والجنس والجنسية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة، التماس المساعدة التقنية من مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف ومواصلة تعزيزها التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وخاصة ممثل الأمين العام للأطفال والنزاع المسلح.



