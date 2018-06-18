واصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الاثنين، بعد أن هددت الصين بفرض رسوم جمركية على واردات الخام الأمريكي في تصاعد للنزاع التجاري مع واشنطن وفي الوقت الذي من المتوقع فيه أن يرتفع إنتاج أوبك وروسيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.6 % إلى 72.98 دولار للبرميل.

جاء هذا كرد فعل على تقارير بأن السعودية وروسيا، أكبر الموردين سيزيدان الإنتاج على الأرجح.

وقال بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي اليوم أن "أسعار النفط انخفضت على مدى الأسابيع الثلاثة الفائتة بفعل المخاوف من ارتفاع إنتاج أوبك" مضيفا أن ضعف الطلب من الاقتصادات الناشئة وتصاعد النزاع التجاري وكذلك ارتفاع المخزونات يضغطون على الأسعار.

ويتوقع البنك أن يزيد إنتاج أوبك وروسيا 1.3 مليون برميل يوميا بنهاية العام وبمقدار نصف مليون برميل يوميا إضافية في النصف الأول من 2019 .

ولامست العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أدنى مستوياتها منذ أفريل لتنخفض إلى 63.59 دولار للبرميل قبل أن تعود بعدها إلى 63.98 دولار.

وبذلك تظل عقود الخام الأمريكي منخفضة 1.07 دولار بما يعادل 1.6 % بالمقارنة مع الإغلاق السابق.