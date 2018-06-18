ظهر صلاح الدين دميرطاش، وهو أحد مرشحي المعارضة التركية للانتخابات الرئاسية، الموقوف حاليا داخل السجن، على شاشات التلفزيون لأول مرة منذ أكثر من عام ونصف العام.

ونشرت قناة "تي آر تي" التركية الحكومية، أمس الأحد، كلمة مصورة لمرشح حزب "الشعوب الديمقراطي" صلاح الدين دميرطاش، إلى ناخبيه من داخل السجن، وهي ظاهرة تعتبر الأولى من نوعها.

وسبق أن سمحت اللجنة العليا للانتخابات التركية لدميرطاش، الترشح للانتخابات الرئاسية، رغم أنه موقوف على ذمة التحقيق في تهم من بينها "الترويج لمنظمة بي كا كا "حزب العمال الكردستاني الإرهابية" و تحريض الشعب على الكراهية ، والانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة، ومحاولة زعزعة وحدة الدولة.

وكان دميرطاش، قد طالب في وقت سابق من وزارة العدل التركية، أن يوجه دعايته الانتخابية للناخبين من سجنه، وأرسل طلبا إلى اللجنة العليا للانتخابات، وقررت الأخيرة تسجيل كلمته من السجن الموقوف فيه.

وستجري الانتخابات الرئاسية داخل تركيا، في 24 جوان الجاري، ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض محرم إنجه، ومرشحة حزب "إيي" ميرال أقشنر، بينما تتنافس 8 أحزاب في الانتخابات البرلمانية.