بعد خسارة مصر والمغرب ونيجيريا على التوالي، يدخل المنتخب التونسي في ثوبه ممثلا لأفريقيا والعرب غمار كأس العالم لكرة القدم 2018 في مواجهة قوية أمام إنجلترا مساء اليوم الاثنين عند الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر على ملعب "فولغوغراد" ضمن منافسات المجموعة السابعة. وتكون مهمة "نسور قرطاج" حفظ ماء وجه القارة السمراء.

وتحمل تونس آمال جماهيرها والمشجعين العرب لكسب أول نقطة على الأقل في النسخة الـ21 من المونديال الروسي، بعد سقوط الممثلين العرب الثلاثة الآخرين في الاختبار الأول.

وبدأ بهزيمة ثقيلة للسعودية أمام البلد المضيف في منافسات كأس العالم 2018 لكرة القدم (0-5)، كما خسر الـ "فراعنة" بمرارة في الوقت بدل الضائع أمام أوروغواي. ودشنت "أسود" المغرب المنافسة بنفس الشعور بعدما خسروا في الدقائق الأخيرة أمام إيران، فيما أكدت "نسور" نيجيريا ضعفها عندما خسرت أمام كرواتيا 2-صفر.

وسيكون المنتخب التونسي في مهمة صعبة أمام المنتخب الإنجليزي الصارم والساعي إلى حسم التأهل قبل القمة المرتقبة أمام بلجيكا في الجولة الثالثة الأخيرة. كما يأمل منتخب "الأسود الثلاثة" في محو خيبات البطولات الكبيرة، والتي لم يحقق فيها سوى اللقب اليتيم: مونديال 1966 على أرضه.

وباستثناء تلك النسخة، لم يتخط المنتخب عتبة الدور نصف النهائي في البطولات الكبرى، حيث احتل المركز الرابع في مونديال إيطاليا 1990، وحل ثالثا في كأس أوروبا 1968 في إيطاليا أيضا، واكتفى بنفس المركز في بطولة أوروبا، التي أقيمت على أرضه عام 1996.

وفيما يلي تشكيلة تونس المتوقعة أمام إنجلترا:

في حراسة المرمى: معز حسن - في الدفاع: ياسين مرياح، صيام بن يوسف، ديلان برون، علي معلول - في خط الوسط: إلياس صخيري، أنيس البدري، فرجاني ساسي - وبالهجوم: فخر الدين بن يوسف، وهبي خزري، نعيم سليتي.