كشف استطلاع لمركز "Ipsos" لدراسات الرأي العام وموقع "Global News" أن معظم الأمريكيين يدعمون رئيس وزراء كندا، جاستين ترودو، مقابل رئيسهم، دونالد ترامب، حول قضية الخلافات بين الولايات المتحدة وكندا بسبب الضرائب والرسوم المعلنة من طرف واشنطن، وصوت 57 بالمائة من الأمريكيين مع سياسة ترودو، مقابل دعم 37 بالمائة فقط لترامب، بينما امتنع 6 بالمائة عن الإجابة.

أما الكنديون فأيد 72 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع رئيس وزرائهم، فيما شاطر 14 بالمائة فقط موقف الرئيس الأمريكي.

كما اتفق مواطنو كلا الدولتين على أن التوتر الأخير بسبب الضرائب الأمريكية المفروضة مؤخرا على الصلب والألومنيوم والتهديدات الكندية بالرد الحاسم عليها تضر بالعلاقات بين البلدين.

وشارك في الاستطلاع 1001 مواطن كندي و1005 أمريكيين في الاستطلاع .