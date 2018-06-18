سلّم "إيناكي أوردانغارين"، صهر ملك إسبانيا نفسه ،اليوم الاثنين، ليدخل السجن بعدما حكمت محكمة عليا برد استئنافه وسجنه 5 أعوام وعشرة أشهر بتهمة اختلاس أموال، وفق ما أفادت إدارة السجون.

وأوضح ناطق باسم إدارة السجون أن زوج الأميرة كريستينا شقيقة العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس، دخل سجن برييفا، البلدة الواقعة على بعد 108 كيلومتر شمال مدريد عند الساعة الثامنة صباحاً

وكان المسلسل القضائي بدأ في مطلع عام 2010 فيما كانت إسبانيا غارقة في أزمة اقتصادية، ما مسّ بصورة العائلة الملكية وهيبتها.

وكان القضاء الإسباني أمهل أوردانغارين لاعب كرة اليد السابق، الحائز على ميداليتين برونزيتين في الألعاب الأولمبية، حتى منتصف ليلة الاثنين الماضي ،لتسليم نفسه ودخول السجن طوعا.

وحكمت المحكمة العليا في مدريد برد الاستئناف الذي قدّمه أوردانغارين ،الثلاثاء الماضي، وقضت بإنزال عقوبة بالسجن خمسة أعوام وعشرة أشهر على صهر الملك فيليبي بتهمة اختلاس ملايين اليوروهات مع شريك له من الإعانات التي قدمت لمؤسسة "نوس" غير الربحية التي كان يرأسها.

ومع بدء التحقيق في سنوات 2010، ظهرت فضائح أخرى منها سفر الملك خوان كارلوس إلى بوتسوانا في رحلة صيد للفيلة عام 2012، وكذلك علاقته المشبوهة بسيدة أرستقراطية ألمانية، ما أدى إلى تشويه كبير لصورة العائلة الملكية.