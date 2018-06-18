كشفت إحدى الدول الخليجية استضافة وفد صهيوني في الفترة من 24 جوان حتى 4 جويلية 2018.

وقال مستشار التراث العالمي في هيئة الثقافة والآثار البحرينية، منير بوشناقي، في حديث لموقع "أخبار الخليج" الإخباري البحريني، ردا على سؤال حول مشاركة الوفد في مؤتمر دولي تستضيفه المملكة، إن "هناك وفدا إسرائيليا سيحضر هذه الاجتماعات لأنها دولية وبرعاية منظمة اليونسكو، ومملكة البحرين هي مستضيف الاجتماع فقط".

وأضاف المسؤول، أن "أي دولة في الأمم المتحدة لها الحق في المشاركة في هذه الاجتماعات"، لافتا إلى أنه "لم يتحدد عدد أعضائه حتى الآن ولكن هناك وفد سيأتي كما حدث في بقية الاجتماعات الأخرى، وفي المقابل هناك وفد فلسطيني سيشارك أيضا".

وأوضح بوشناقي أن اجتماع لجنة التراث العالمي الذي تستضيفه البحرين، يعتبر الثاني من حيث الأهمية بعد المؤتمر العام للمنظمة الدولية، مؤكداً أن عدد المشاركين سيتخطى الـ2000 من أفريقيا، وآسيا، والأمريكيتين، وأوروبا.