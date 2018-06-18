تنزعج الكثير من السيدات بسبب الحكة ،الاحمرار و القشرة التي تحيط بفروة الرأس، مع الالتهابات التي قد تترافق مع هذه المشكلة.

و للعناية بفروة الرأس المتهيّجة وحمايتها من العوارض الجانبية الأخرى، هناك نصائح ضرورية لمعالجتها:



الماء الفاتر لغسل شعرك: استخدمي الماء الفاتر لغسل شعركِ أثناء الاستحمام، وقومي بتدليك فروة الرأس بانتظام، لتنشيط الدورة الدموية من دون فركها بشكل كثيف، لأنها لا تفيد شعركِ، بل تضرّه وتُكثر من الإفرازات المزعجة.



استخدام شامبو خالٍ من الكحول: من الضروري استخدام الشامبو الملطّف والخالي من الكحول والعطور، والمواد الكيميائية، واستبدالها بالشامبو المصنوع من المواد الطبيعية، والزيوت التي تنظّف الشعر من دون أذيّته أو السماح للإفرازات من التكاثر وتسبّب الحكة.



الاستعانة بمستحضرات الزيوت: ضعي مرتين في الأسبوع مستحضرات خاصة تحتوي على مجموعة من الزيوت الطبيعية، التي تعمل على العناية بفروة الرأس بشكل كامل، لمنع تهيّج وإفرازات فروة الرأس. فتقوم بإزالة أيّ تراكمات وخلايا ميتة، كما تعمل على التخلّص من القشرة في حال وجودها.



عدم ربط الشعر: حاولي قدر المستطاع إسدال شعركِ على الظهر، مع تجنّب إبقائه مربوطًا إلى الخلف بشدة. فهذه الخطوة تسبّب لكِ الانزعاج وتزيد من مشكلة الحساسية، وقد تصبح فروة الرأس مؤلمة عند لمسها.



عدم التعرّض لأشعة الشمس: احرصي على عدم تعريض فروة الرأس لأشعة الشمس لوقت طويل، واستخدام القبعات السميكة في حال الخروج، لأنها ستزيد من الالتهابات التي تحيط بفروة الرأس، ولن تتمكني من معالجة هذه المشكلة بشكل سريع.