حجز ما يقارب عن 11 طن من القنب الهندي خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2018، حيث 72% منها حجزت غرب الوطن، حسبما أكدته حصيلة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و ادمانها.

و ذكر مصدر مقرب من الديوان أن كمية القنب الهندي المحتجزة خلال هذا التاريخ المرجعي قد سجلت انخفاضا بنسبة 43,12% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2017 و هذا

راجع الى تعزيز الجهاز الأمني على مستوى الحدود، معتبرا أنه و بالرغم من هذا التراجع فإن الكميات المحتجزة تظل "مرتفعة".