هذا ما تم حجزه من "زطلة" خلال 4 أشهر

أخبار الوطن
18 يونيو 2018 () - خ.د/وأج
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حجز ما يقارب عن 11 طن من القنب الهندي  خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2018، حيث 72% منها حجزت غرب  الوطن، حسبما أكدته حصيلة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات و ادمانها.

و ذكر مصدر مقرب من الديوان أن كمية القنب الهندي المحتجزة خلال هذا التاريخ  المرجعي قد سجلت انخفاضا بنسبة 43,12% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2017 و هذا 

راجع الى تعزيز الجهاز الأمني على مستوى الحدود، معتبرا أنه و بالرغم من هذا  التراجع فإن الكميات المحتجزة تظل "مرتفعة".

 

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