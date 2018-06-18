أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام و الاتصال هدى ايمان فرعون، اليوم الاثنين ،أن قطع الانترنت لمدة ساعة كاملة في بداية كل امتحان لشهادة البكالوريا لن يؤثر على سير المؤسسات العمومية المرتبطة بالشبكة .

وقالت فرعون لفوروم الاذاعة الجزائرية أن عملية قطع الانترنت ستعمل على تفادي إمكانية حدوث عمليات الغش أو تسريب الاسئلة الخاصة بهذا الامتحان وهو ما سيعطي مصداقية أكثر له ويقي الممتحنين من الضغوط التي تعرضوا لها في الدورات السابقة، مطمئنة بأن المؤسسات التي تستعمل التكنولوجيات الحديثة لن تتأثر بقطع الانترنت لأنها لديها وصلات خاصة مفصولة تقنيا عن شبكة الانترنت على مستوى مصالح اتصالات الجزائر.

وعن التصنيف الاخير الذي رتب خدمة ربط الانترنت في الجزائر في المرتبة ما قبل الأخيرة على المستوى العالمي، أكدت الوزيرة هدى أن معايير التصنيف تبقى مجهولة، مشيرة إلى أن الجزائر عملت منذ البداية على بسط شبكة الانترنت بشكل متوازن بين المناطق الحضرية والمناطق النائية في استراتيجية قلما يتم اعتمادها في العالم لأنها لا ترتكز على صنع الارباح بقدر ما تعتمد على المساواة في إيصال الخدمة لكل المواطنين على حد السواء.