أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، عن اتفاق "تاريخي" مع السعودية، بشأن الحجاج الإيرانيين في مكة، حسب ما أوردته مصادر إعلامية إيرانية.

وأعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي عن افتتاح مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين في السعودية قريبا بهدف معالجة المشاكل المحتماة للحجاج خلال العام الجاري، وفق الاتفاق مع مسؤولي الحج السعوديين، وذلك وفقاً لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وقال محمدي أن "85 ألفا و200 حاج إيراني سيذهبون إلى البقاع المقدسة خلال العام الجاري"، موكداً أن "افتتاح مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين سيتم بالنظر إلى المفاوضات والاتفاق الذي توصل إليه الطرفان".

و أضاف قائلا: "سيبدأ مكتب رعاية مصالح الحجاج الإيرانيين نشاطاته قبل موعد إيفاد الحجاج إلى الأراضي المقدسة".

ونوه إلى أن "3 آلاف إيراني سيوفدون إلى البقاع المقدسة لتقديم مختلف الخدمات الطبية والإسكان والنقل إلى الحجاج "