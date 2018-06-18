أفاد المدير الولائي للنقل لولاية مستغانم مصطفى قادة بلفار، اليوم الاثنين، أنه تم اقتناء تجهيزات جديدة بالمحطة البحرية لميناء مستغانم لتسهيل عبور المسافرين والمركبات.

وأوضح المدير في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مؤسسة ميناء مستغانم قامت مؤخرا باقتناء جهازي سكانير جديدين لفحص المسافرين ولفحص المركبات مما سيمكن المحطة البحرية من تقديم خدماتها للمسافرين والناقلين في ظروف مثالية ومعالجة الرحلات في وقت قياسي.

ويضاف الجهازان الجديدان إلى تجهيزات حديثة أخرى قامت باقتنائها المؤسسة منذ سنتين لتسهيل حركة مرور المسافرين والمركبات التي عرفت خلال العام الماضي نموا بنسبة 114 % بالمقارنة مع 2016.

وتم اتخاذ كافة التدابير الضرورية واعتماد التسهيلات الإدارية اللازمة لضمان عبور مريح للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج خاصة أن المتعامل الأجنبي لنقل المسافرين بين "مستغانم" و"فالنسيا" بإسبانيا سيقوم بثلاث رحلات بحرية في الأسبوع.

وفي هذا الصدد، قام المتعامل الأجنبي ببرمجة أزيد من 65 رحلة بحرية في الفترة الممتدة من شهر جوان الجاري وإلى غاية شهر أكتوبر المقبل.

وبخصوص فتح خطوط جديدة نحو الموانئ الفرنسية "مرسيليا أو ست" ذكر بلفار أن الأمر مرهون بمراعاة الجانب التقني المتعلق بالرسو داخل ميناء مستغانم الذي لا يمكنه في الوقت الراهن أن يستقبل البواخر ذات الحجم الكبير.

كما لم يستبعد ذات المتحدث أن يتم خلال الأعوام المقبلة فتح خطوط جديدة للنقل البحري للمسافرين تربط بين ميناء مستغانم وموانئ إسبانية أخرى على غرار أليكانت ألميريا وبرشلونة.