أكدت الحكومة الإسبانية برئاسة الاشتراكي، بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين، أن نحو نصف المهاجرين الـ630 الذين تم إنقاذهم على متن السفينة "أكواريوس" والذين وصلوا أمس الأحد إلى مرفأ فالنسيا الإسباني، يريدون طلب اللجوء في فرنسا.

وقالت الحكومة في بيان لها أن "نحو نصف المهاجرين أعربوا عن نيتهم تقديم طلبات لجوئهم في فرنسا، الدولة التي عرضت استقبال جزء من الأشخاص الذين استقلوا السفينة" أكواريوس.

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت السبت موافقتها على اقتراح فرنسا استقبال جزء من هؤلاء المهاجرين.

و من جهة أخرى أفاد استطلاع للرأي نشر في وقت سابق اليوم ، أن غالبية الفرنسيين متفقون مع قرار حكومتهم بعدم استقبال السفينة "أكواريوس" التي كان على متنها 630 مهاجرا تم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط بعد رفض إيطاليا استقبالهم في مرافئها.

وأوضح مدير عام المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية باسكال بريس لوكالة الأنباء الفرنسية أن أحد فرق المكتب ستتوجه قريبا إلى فالنسيا.

وقال "ما إن تفيدنا السلطات الاسبانية بعدد الأشخاص المعنيين, سيتوجه فريق من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، إلى المكان لإجراء المقابلات والتأكد من أن الأشخاص يحق لهم اللجوء"، الأمر الذي من المقرر أن يحصل "خلال هذا الأسبوع".

ووصل الأحد 630 مهاجرا أنقذتهم السفينة "أكواريوس" ليل 9-10 يونيو قبالة السواحل الليبية، إلى فالنسيا في إسبانيا بعد رفض إيطاليا ومالطا استقبالهم.

وأوضحت الحكومة الإسبانية في أعقاب ذلك أنه سيتم منح هؤلاء المهاجرين "إذن دخول استثنائي إلى إسبانيا لمدة 45 يوما لأسباب إنسانية"، في وقت يتمّ التحقق من وضعهم الإداري.