دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خط الأزمة السياسية الدائرة في المانيا حول ملف الهجرة معتبرا أن الألمان "ينقلبون" ضد المستشارة انغيلا ميركل بسبب هذه المسألة.

وكتب ترامب في تغريدة "الشعب الألماني ينقلب على قادته فيما تهز الهجرة التحالف الهش أساسا في برلين. معدل الجريمة في ألمانيا مرتفع جدا. خطأ كبير في كل أنحاء أوروبا السماح بدخول ملايين الأشخاص الذين غيروا لهذا الحد وبعنف ثقافتهم".

وأضاف الرئيس الاميركي "لا نريد ان يحصل معنا ما يحصل في ملف الهجرة في أوروبا".