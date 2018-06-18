أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي اليوم الاثنين بان الجزائر تعتزم إعادة بعث السد الأخضر بآليات علمية وتقنية دقيقة من شأنها ضمان حماية أكبر للمناطق الشمالية ووقف زحف الرمال.

وأوضحت الوزيرة خلال نزولها ضيفة في منتدى جريدة الشعب للتطرق للقضايا البيئة ورهانات القطاع بمناسبة اليوم العالمي للتصحر المصادف لـ 17 جوان من كل سنة بان الخطر المتزايد للتصحر يدفع لإعادة التفكير في اتخاذ آليات علمية وأخرى تقنية لإعادة بعث الحزام الأخضر الذي من شانه ضمان حماية اكبر للتصدي لهذه الظاهرة الطبيعية .

و في ردها على أسئلة الصحافة حول عملية التشجير والتلوث، أوضحت المتحدثة بان سياسة التشجير موجودة في كل الولايات ودائرتها الوزارية تحث على مواصلتها مشيرة على وجود تعاون مع وزارة التربية من اجل مشاركة 7 ملايين تلميذ في عمليات التشجير و هذا بشكل تدريجي.

أما فيما يخص التلوث أشارت الوزيرة بان الجزائر من بين الدول التي ليس لها أية مسؤولية في التلوث الحاصل .

من جهة أخرى أوضحت انه تم غلق 13 وحدة صناعية بسبب التلوث وهذا ما يعكس عزم الوزارة على تقليص التلوث بكل أشكاله.