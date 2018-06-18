بن عياد سادس المستقدمين في اتحاد بلعباس

رسم فريق اتحاد بلعباس اليوم الاثنين التحاق المهاجم مراد بن عياد بصفوفه حسب ما علم من النادي الناشط في الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم.

ويصبح بن عياد، الذي فسخ عقده مؤخرا مع وفاق سطيف، سادس لاعب جديد يضمه الاتحاد منذ انطلاق فترة التحويلات الصيفية.

وقبل هذه الصفقة، كانت ادارة الفريق الحائز على كأس الجمهورية في طبعتها السابقة قد انتدبت كلا من الحارس خذايرية (شبيبة بجاية)، فاتح عاشور (غالي معسكر)، آيت فرقان وقبلي (سريع غليزان) ومصمودي (جمعية وهران).

بالمقابل، لم يتم تجديد عقود كل من الحارس طوال وقائد الفريق بن عبد الرحمان والمهاجم بوقلمونة، فيما تم فسخ عقدي اللاعبين ميباركي وصالح.

ومعلوم أن الاتحاد، الذي سيدربه الموسم المقبل معز بوعكاز خلفا لسي الطاهر شريف الوزاني، سيشارك لثاني مرة في تاريخه في كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الموسم المقبل.

دفاع تاجنانت: استقدام 3 لاعبين جدد

استقدم فريق دفاع تاجنانت 3 لاعبين جدد منذ فتح فترة التحويلات الصيفية حسب ما علم اليوم الاثنين من نائب رئيس النادي عادل بودبزة.

وأوضح ذات المصدر أنه تم تدعيم الفريق في إطار الميركاتو الصيفي بمهاجمين هما مختار هشام المستقدم من فريق شبيبة سكيكدة و كذا لاعب شبيبة بجاية هشام بن ساحة بالإضافة إلى صانع الألعاب حمزة وناس من شبيبة بجاية أيضا.

وعن اللاعبين المغادرين أضاف المصدر أنه سجل ذهاب 3 لاعبين حتى الآن هم المهاجم محمد الأمين بلمختار الذي التحق بشباب قسنطينة و وسط الميدان الدفاعي حداد فؤاد الذي توجه إلى نفس الفريق فضلا عن الحارس اسامة ليتيم الذي انضم إلى تشكيلة مولودية وهران.

وتتواصل عملية استقدام لاعبين جدد لتدعيم فريق دفاع تاجنانت وتعزيز حظوظ بقائه في الرابطة المحترفة الأولى وكذا تحقيق نتائج جيدة خلال الموسم الكروي المقبل حسب ما أشار إليه نفس المصدر.

وفاق سطيف في تربص تحضيري بمدينة حمام بورقيبة بتونس

توجه وفاق سطيف مساء اليوم الاثنين نحو مدينة حمام بورقيبة (تونس) حيث سيجري تربصا تحضيريا يدوم 16 يوما حسب ما علم من إدارة النادي.

وأوضح ذات المصدر أن الوفاق توجه مساء اليوم نحو مدينة حمام بورقيبة التونسية بوفد يضم 39 فردا من بينهم 25 لاعبا يرأسهم المدير الإداري والأمين العام للنادي رشيد جرودي و المدرب الجديد للفريق المغربي رشيد الطاوسي.

و أفادت إدارة فريق عاصمة الهضاب العليا أن التربص التحضيري لمختلف الجبهات التي يخوضها الوفاق خلال الموسم الرياضي 2018/2019 سينطلق يوم غد الثلاثاء و ينتهي يوم 5 يوليو القادم و تسعى إدارة الفريق خلاله إلى إجراء أربع مقابلات ودية منها واحدة ضد النجم الساحلي التونسي و أخرى أمام النادي الصفاقسي الناشطين في البطولة الممتازة التونسية على أن تتحدد هوية الفريقين الآخرين خلال هذا التربص.

جدير بالذكر أن إدارة الوفاق السطايفي كانت قد ضبطت قبل تنقل الفريق إلى تونس بصفة شبه نهائية تشكيلة النسر الأسود للموسم الرياضي المقبل و ذلك باستقدام 11 لاعبا جديدا في انتظار ضبطها النهائي بتأكيد بقاء أو عدم بقاء مدلل أنصار الوفاق عبد المؤمن جابو (تنقل مع التشكيلة إلى تونس) وتعاقدها المرتقب مع دولي شباب بلوزداد نعماني وإفريقي أو إفريقيين آخرين حسب ما أكدته إدارة الفريق.

شبيبة القبائل تضم مهاجما نيجيريا

أعلنت إدارة شبيبة القبائل اليوم الاثنين عن ضم المهاجم النيجيري اتش بيوفور.