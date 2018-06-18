سيتم استلام ملعبي براقي والدويرة بسعة 40 ألف متفرج لكل واحد منهما في ديسمبر 2018 و ديسمبر 2019 على التوالي, حسب ما أكده اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة وزير الشباب والرياضة محمد حطاب مؤكدا أن آجال التسليم لن تقبل أي تأخير.

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نظمها في ختام زيارة العمل والتفقد لعدد من مشاريع قطاعه بالعاصمة أن "الأشغال تقدمت بصفة كبيرة بملعب براقي الذي سيتم استلامه شهر ديسمبر 2018 بينما لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال بملعب الدويرة 45 بالمائة حيث لن يتم استلامه قبل نهاية 2019".

وبدأت أشغال إنجاز ملعبي براقي والدويرة سنة 2004 حيث كان من المفترض استلامهما خلا فترة لن تتجاوز 36 شهرا لكن عدة عراقيل تقنية وإدارية ومالية طرأت على المشروعين اللذين شهدا تأخرا تجاوز 14 سنة. ومن بين تلك العراقيل انخفاض قيمة الدينار مما أدى إلى إعادة تقييم المشروعين سنتي 2004 و 2009 إلى جانب منع استيراد بعض مواد البناء من الخارج تطبيقا للإجراءات الأخيرة.

كما طمأن الوزير الذي كان مرفوقا بوالي الجزائر عبد القادر زوخ المؤسسات القائمة على الانجاز بأن كل "المشاكل سيتم تجاوزها لإنهاء الأشغال في وقتها المحدد", داعيا المؤسسة الصينية التي أوكلت لها مهمة انجاز ملعب الدويرة لتوظيف 300 عامل والعمل بنظام المناوبة ( 3 في 8 ساعات) علما أن قيمة إنجاز ملعب براقي بلغت 31 مليار دج و الدويرة 22 مليار دج.

واختتم الوزير زيارته الميدانية لولاية الجزائر بتفقده للقاعة متعددة الرياضات بالجزائر-شاطئ و ملعب ألعاب القوى ببرج الكيفان و الإقامة الجامعية 19 ماي بباب الزوار.