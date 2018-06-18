فاز المنتخب البلجيكي على نظيره بنما بثلاثة أهداف دون رد، في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم 2018، المقام حاليا بروسيا.

وانتظر المنتخب البلجيكي حتى الشوط الثاني لافتتاح باب التسجيل، حيث أحرز دريس مرتينز هدفا رائعا في الدقيقة السابعة والأربعين، من تسديدة قوية سكنت شباك الحارس البنمي.

لم يكتف رفاق هازارد بهدف واحد، ليعزز لوكاكو تقدم بلجيكا بهدف ثان في الدقيقة 69، بعد تمريرة رائعة من كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

عاد لوكاكو للتألق مرة أخرى، وسجل الهدف الثالث لمنتخبه والثاني له في اللقاء، بالدقيقة 75، من صناعة النجم إيدين هازارد.

بهذه النتيجة يتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط، منتظرا نتيجة مباراة إنجلترا وتونس التي ستقام اليوم، الاثنين، في الثامنة مساء.